『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』が、第46回日本ＳＦ大賞の特別賞と、東京アニメアワードフェスティバル2026の『アニメ オブ ザ イヤー部門』TVシリーズ部門の作品賞を受賞したことが発表されました。『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』は、『エヴァンゲリオン』シリーズを手がけるスタジオカラーと『ガンダム』シリーズを手がけるサンライズがタッグを組んだ作品。監督は株式会社カラー所属の鶴巻和哉さ