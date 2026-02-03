「日本ハム春季キャンプ」（３日、名護）５年ぶりに古巣復帰した西川遥輝外野手に、新庄剛志監督から“メス”が入った。フリー打撃中に声をかけられる場面があり、詳細は明かさなかったが「結構、痛いところを突かれた感じです」と悪癖を指摘された様子。「その都度、その都度、僕も確認しながらやっていかないといけない部分。無意識に自分の中に取り込めたらいいけど、まだまだ意識しながらになる。その作業をこのキャンプ