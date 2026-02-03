テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが３日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを投稿した。インスタグラムに「今月もよろしくお願いいたします」とつづり、衣装ショットをアップ。ピスタチオグリーンの薄手ニットにハイウエストのトレンチ風ロングスカートが春らしさを感じさせるコーデになっている。この投稿にファンからは「ニコニコ笑顔の若葉ちゃん」「いやあ、爽やか過ぎです」「なんつぅ〜可愛さ」「とっても可愛