フリーの羽鳥慎一アナウンサーが３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。１年間の大学浪人時代の猛勉強ぶりを明かす一幕があった。今回は「浪人を乗り越えた有名人」。１年の浪人を経て早大政経学部に進学した羽鳥アナは「とにかく勉強しました」ときっぱり。「寝る時間以外はご飯とお風呂とトイレ以外は全部、勉強してました」と振り返ると「今考えると、どうかしてたと思うんですけど、こ