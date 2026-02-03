人気映画「ワイルド・スピード」シリーズ最新作の原題が「Fast Forever」に決定した。2028年3月17日に全米公開されることも決定した。主人公ドミニク・トレット役のヴィン・ディーゼルが、ブライアン・オコナー役を演じた亡き友人の俳優ポール・ウォーカーさんとの過去の写真をインスタグラムに投稿、このニュースを発表している。 【写真】ポール・ウォーカ}