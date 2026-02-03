タレントの山口もえ（48）が3日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露し反響を呼んでいる。山口は「一年に一度の大役を今年も全力でやらせて頂きました」と書き出し、鬼の面を着け大暴れする自身の写真を投稿。「成し遂げた後は爽快さと達成感で満ちていましたしかし何故か今は体の横も痛いです。笑」と続けた。この投稿にファンからは「躍動感さすがです姉さん笑笑」「鬼でもかわいいー」「素晴らし