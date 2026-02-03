東京・新宿の紀伊國屋書店で初めて行われたオールナイトイベント『KINOFES 2026』。どんな“非日常体験”ができるのか、取材しました。『KINOFES 2026』は、1月31日の書店閉店後（午後8時半）から2月1日の開店前（午前6時）まで夜通し開催。紀伊國屋書店 新宿本店の1階から8階まで全館を開放して行われ、700人以上（主催者発表）が集まる人気となりました。■参加者の楽しみ方を取材ミステリーツアーもイベントで楽しめるのは、