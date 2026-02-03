歌手の松田聖子（63）が、3日放送のニッポン放送「松田聖子のオールナイトニッポン（ANN）Premium」（後8・00）に出演。人生初挑戦したことを明かした。今回のラジオ出演のオファーを受けた時に仕事でハワイに滞在していた聖子。それを聞いた番組スタッフから「ちょうどいい。聖子ちゃん、ハワイで旅のレポートをしてきて」と“宿題”を出されたという。芸能生活の長い聖子も「街レポ」や「食レポ」は初体験。「私にできるの