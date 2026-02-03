元巨人投手でメジャーでも活躍した上原浩治氏（50）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。浪人時代の心境を語り、当時は体育教師を志していたことを明かした。「受験浪人した有名人SP」に登場。東海大仰星高で1年時には元ラグビー日本代表の大畑大介氏、日本ハムやレンジャーズなどで活躍した建山義紀氏と同じクラスだった上原氏。1浪して大阪体育大学に進学。99年に巨人に入団し、1