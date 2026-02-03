「中国地区選手権競走・Ｇ１」（３日、下関）最終日１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の柳生泰二（４１）＝山口・９７期・Ａ１＝がイン逃げで１着。デビューから２０年３カ月でうれしいＧ１初優勝を飾り、賞金６４０万円を獲得。今年のＳＧ・クラシック（３月２４〜２９日・蒲郡）の出場権も手に入れた。２、３着は佐々木完太（山口）、茅原悠紀（岡山）の順で入った。ヒーローは思わず涙ぐんだ。ピットへ引き揚げてすぐのテレ