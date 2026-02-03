ノンフィクションライター石戸諭氏（41）が3日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。「退職代行モームリ」運営会社の社長らが弁護士法違反の疑いで警視庁保安課に逮捕されたことに言及した。逮捕されたのは、「退職代行モームリ」の運営会社「アルバトロス」（横浜市）社長谷本慎二容疑者（37）と、妻で従業員の志織容疑者（31）。報酬を得る目的で退職希望者の就職先との交渉を違法に弁護士