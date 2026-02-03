『最低な人生を変えるために復讐します』（中道はな：原作、柴咲さや：作画/KADOKAWA）第4回【全7回】【漫画】『最低な人生を変えるために復讐します』を第1回から読むモラハラ、嫁いびり、不倫……なんでもありの腐った名家に嫁いだ涼夏。夫の機嫌を窺い、外で働くこともできない。それなのに、親や友人は「わがまま」と言って理解してくれず、涼夏は孤独な日々を送っていた。ある日、義実家に帰省した涼夏は、義母から苛烈な嫁い