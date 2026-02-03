フリーの原千晶アナウンサーが３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。６年間の大学浪人時代を振り返る一幕があった。今回は「浪人を乗り越えた有名人」。医学部を目指して６年間、浪人したものの夢かなわず福岡大学理学部に進学した原アナは「６浪してるんですけど…」と話し出したところでＭＣの明石家さんまに「６浪？」と驚かれ苦笑。「現役生って制服着てるけど、浪人生って私服じゃ