今回、Ray WEB編集部はSNSだと豹変する子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のさきとまなは友だちです。話している分には楽しいまなですが、ひとつ問題があって……？まなのSNSを見て不安になったさき。彼女ははさきの電話に出てくれるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：こもとさちライター Ray WEB編集部