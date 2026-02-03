俳優の梅沢富美男が３日までにＳＮＳを更新。妻・池田明子さんとの夫婦ショットを公開して話題になっている。梅沢は自身のインスタグラムに「今日は節分」と書き出すと、続けて「西新井大師の清水屋さんにお声がけ頂いて、奥さんと一緒に豆まきにうかがいました。１５時３０分から豆まきです！」と投稿。梅沢は羽織袴を着用し、夫婦仲睦まじい姿のオフショットを披露した。最後は「＃節分＃西新井大師」のハッシュタグで締め