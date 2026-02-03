日本バスケットボール協会は、男子日本代表チームの新監督に桶谷大氏が就任することを発表した。桶谷氏が兼任で指揮をとるＢ１琉球ゴールデンキングスはＸ（旧ツイッター）でコメントした。「桶谷ヘッドコーチの日本代表ヘッドコーチ就任を、球団として心から誇りに思います。琉球ゴールデンキングスを幾度となく勝利へ導いてきたその情熱、そして揺るぎない指導力は、間違いなく日本代表を次のステージへ押し上げる大きな原動