【新華社北京2月3日】中国共産党中央委員会と国務院は3日、「三農」（農業、農村、農民）活動を指導する2026年の「中央1号文書」を発表し、農業・農村の現代化を目標に据え、農村の全面振興を着実に進めるための手配を行った。文書は「農業・農村の現代化を目標とし、農村の全面振興を着実に推進することに関する中国共産党中央と国務院の意見」と題し、次の六つの部分からなる。?農業の総合生産能力と質・効率の向上?恒常化し