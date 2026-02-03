元タレント・田代まさしさん（69）が2日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、薬物検査へ寄せられた声に言及する場面があった。二度と過ちを犯さないため、自主的に薬物の定期検査を続けている田代さん。しかし中には「検査の前までずっとやっていて、検査のときだけやめてるんじゃないの?」と怪しむ声もあるという。これに田代さんは「専門家的なことを言っていいですか?僕みたいな薬物のプロになると、一回やっちゃうとの