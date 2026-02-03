俳優の清野菜名さん（31）が、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）で、岡田准一さん（45）演じる、作曲家・中村八大さんの妻役を務めることが発表され、コメントを寄せました。映画は、アメリカでも『SUKIYAKI』という曲名で大ヒットを記録した昭和の名曲『上を向いて歩こう』の誕生秘話を描いた物語。清野さんは、岡田さんが演じる作曲家の中村八大さんを陰で見守り続けた妻・中村順子さん役で出演します。清野さ