明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆健康運が低迷中。疲れやすくなっています。今日は無理をせず休息をとるようにして。簡単なお菓子をつくると、気分転換にもなっていいようです。B型の運勢……★★★☆☆周りが騒がしくなりますが、マイペースを保ちたい一日。友人があまりに忙しそうなときは、手が空いていたら手伝ってあげましょう。O型