今週末開幕するミラノ・コルティナ冬季オリンピック。スキークロスで2大会連続の出場となる新潟県長岡市出身の古野慧選手に意気込みを聞きました。 ■前回は悔しい結果に「緊張していた部分あった」 【古野慧 選手】「4年前と比べると自分の滑りが変わってきていると思うし、スタートとかは世界でも勝負できるくらいになってきた」自身の成長についてこう語るのは、スキークロスで世界の舞台で活躍する長岡市