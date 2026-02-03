タレントの関根麻里（41）が3日、自身のインスタグラムを更新。父でタレントの関根勤（72）との節分にちなんだ親子ショットを披露した。【写真】「最高の仲良し父娘ですね」節分らしい親子ショットを披露した関根勤＆関根麻里麻里は「みんなが健康にすごせますように 恵方巻きと海鮮巻き、美味しかった〜！」とつづり、“鬼”に扮し笑顔の2ショットと、節分らしい小物や海鮮巻きの写真などをアップした。この投稿にファンか