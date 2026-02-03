格闘家・啓之輔が３日、インスタグラムを更新。ストーリーズで俳優・寺島進、黒石高大との３ショットを投稿した。タバコを手に、ロングコート姿の寺島が真ん中に立ち撮影。黒石はかつての投稿で、寺島について「オレが俳優を志すきっかけとなった大先輩」とつづっていた。啓之輔と黒石はともに元アウトサイダーの盟友で、ブレイキングダウンにも出場。黒石は「孤老の血」、「キングダム」など、多数の映画にも出演している。