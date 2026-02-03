６人組グループ「ＬＩＬＬＥＡＧＵＥ（リルリーグ）」が３日、東京ガーデンシアターで「ＬＩＬＬＥＡＧＵＥＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６?ＷｏｎｄｅｒＩｓｌａｎｄ?」を開催した。同公演は、今年１月からスタートした４都市を回る全国ホールツアーの千秋楽。ツアーテーマ曲「ＷｏｎｄｅｒＩｓｌａｎｄ」で幕を開けると、アンコールを含む全２２曲をパフォーマンス。公演の最後には、来月４日にリリースされる２ｎ