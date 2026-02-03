Ｖ３のカギを握ると言っても過言ではない。ソフトバンクのカーター・スチュワート投手（２６）が宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）の３日、初のブルペン入り。変化球を交えて４５球を投げ込んだ。昨年は小久保監督から早々に先発ローテーションを確約されて臨んだ春のキャンプで左腹直筋を負傷。さらに立ち上げに失敗して離脱が長引き、米国へ一時帰国するなど一軍登板はおろか実戦登板なしに終わった。チームがまだポスト