松阪競輪ナイターＦＩ「究極ブランドまつぶた杯松浦武四郎賞中京スポーツ賞」は最終日の３日、１２ＲでＳ級決勝戦が行われた。レースは先行した坂井洋の番手から小林泰正（３１＝群馬）が突き抜けて今期初Ｖ。１０Ｒガールズ決勝は仲沢春香（２４＝福井）、１１ＲのＡ級決勝は小西晴己（２３＝三重）がそれぞれ制した。今節は３走すべて目標が付く珍しいシリーズとなった。「珍しいですね。やっぱり自力を出したい」と苦笑