女優で歌手の其原有沙が３日、東京・日野市の高幡不動尊金剛寺で行われた「節分会豆撒式」に参加した。其原は、２０２２年１０月に就任した京王電鉄のイメージキャラクター「プラットガール」として４度目の参加。「段々コツをつかんできたので、かっこいい投げ方を日々研究して、昨日の夜は肩のマッサージをしてきました」とニヤリ。豆まきを終えると、「きれいに写真に収まるのは下投げですが、遠くに飛ぶのは上投げ。やっぱ