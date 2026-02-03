日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）の島田慎二会長（５５）、伊藤拓摩強化委員長（４３）は３日、男子日本代表監督のトム・ホーバス氏（５９）との契約終了、今後の強化体制に関する記者会見を都内で行った。バスケ協会を巡っては八村塁（２７）＝レイカーズ＝が男子のコーチ人事に苦言を呈し騒動に発展したが新人事とは無関係と強調。新監督にはＢ１琉球を率いる桶谷大氏（４８）がチームと兼任で就任し、結果として八村が望ん