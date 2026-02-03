モデルでタレントの谷まりあが３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。大学浪人時代の２つの夢をかなえたことを明かす一幕があった。今回は「浪人を乗り越えた有名人」。１年の浪人生活を経て早大商学部に進学した谷は「浪人中は塾に行ってたんで。基本的に月曜から土曜までは塾に行ってたんですね」と話し出すと「塾の休憩時間に大好きだった『ＶｉＶｉ』って雑誌があって。読んでるうちに