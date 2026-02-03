柳生泰二（41＝山口）のG1初制覇＆SGボートレースクラシック（3月24〜29日、蒲郡）出場権獲得で幕を閉じたボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権競走」（1月29日〜2月3日）の節間売り上げは、102億9571万1100円だった。2日の5日目準優勝戦11R終了時点で目標の80億円を既に超えていて、下関のG1では昨年12月7〜12日の71周年記念で記録した117億952万100円に続く大台達成となった。