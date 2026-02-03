（台北、宜蘭中央社）第2野党、民衆党の一部立法委員（国会議員）が辞職したことにより繰り上げ当選した同党の立法委員6人が3日、立法院（国会）内で就任の宣誓を行った。このうち中国・湖南省出身の李貞秀（りていしゅう）立法委員は、内政部（内務省）から国籍法にのっとって中国籍を放棄するよう求められたものの、中国当局に国籍放棄の申請が受理されなかったと話した。民衆党は、比例代表の立法委員は任期の半分に当たる2年間