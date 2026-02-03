■シーンごとにがらりと違う顔を見せる平野 【動画・写真】平野紫耀のGQ撮影ショートムービー・3月号表紙 『GQ JAPAN』3月号に登場したNumber_i平野紫耀の、撮影の様子を収めたショートムービーが、雑誌公式SNSにて公開された。『GQ JAPAN』3月号は、1月30日から発売されている。 動画冒頭では、螺旋階段の手すりにもたれた平野が登場。次に道路やビルなどが、モノクロカラー