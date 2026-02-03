3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比140円安の5万4480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては240.66円安。出来高は4419枚となっている。 TOPIX先物期近は3634.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.34ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物