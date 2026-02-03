2026年1月14日（水）から2月14日（土）まで、『大丸札幌店』内にある北海道発・キャラメルミルクスイーツ専門店『BLUE POND（ブルーポンド）』にて、バレンタインシーズン限定の『キャラメルフロマージュ（ショコラグレーズ）』が販売されています。 画像：株式会社グレープストーン 2025年10月、『大丸札幌店』に誕生したキャラメルミルクスイーツ専門店『BLUE POND』は、北海