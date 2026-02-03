中国メディアの三聯生活習慣は3日、日本の小中高生の自殺が過去最多となったことを報じた。記事は、厚生労働省が1月29日に発表したデータで2025年の日本の自殺者数が1万9097人と統計開始以来、初めて2万人を下回った一方で、小中高生の自殺者数は計532人と過去最多だったことを伝えた。その上で、「過去10年間、日本の青少年の自殺者数は増加傾向にある」とし、日本政府が定期的に感情の変化やいじめの有無などを報告させることで