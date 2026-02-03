お笑いタレント・おばたのお兄さん（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。おばたは「節分！！なぜか節分に気合を入れる妻です！そして片目を隠す伊達政宗スタイルは息子の指示です！」とつづり、妻でフジテレビアナウンサーの山崎夕貴と、長男との鬼のコスプレを楽しむ家族写真を投稿。ファンから「「全力で楽しむ家族〜好き」「奥様、更に綺麗になられてて、ご主人様は腹筋凄いですね