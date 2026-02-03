男性6人組「LILLEAGUE」が3日、東京ガーデンシアターで全国ツアーの最終公演を行った。所属事務所の6年に一度の祭典「LDHPERFECTYEAR」の“初陣”として1月に開幕。メンバー自ら構成・演出を手がけ、演劇を取り入れるなど新しい試みに挑んだ。ライブの概念を超える舞台（ステージ）として、冒険家となった6人が「WonderIsland」を色づける物語を織り交ぜて22曲をパフォーマンスした。脚本を担当したリーダーの岩城星