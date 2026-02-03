大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくは2日（月）、衆議院議員選挙にて投票した方を対象とした無料招待を実施すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている 2月8日（日）に実施される衆議院議員選挙。PFUは同選挙に投票した（期日前投票も含む）石川県在住の方をホームゲームへ無料招待するとした。 対象試合は2月7日（土）と8日（日）にとり野菜みそBLUECATS