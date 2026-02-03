ボートレース浜名湖の6日間開催「ヴィーナスシリーズ20戦」は3日、5日目の10〜12Rで準優勝戦が終了。4日、最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが決定した。予選トップ通過を果たした鎌倉涼（36＝大阪）は準優勝戦12Rを逃げて1着。ファイナル絶好枠を獲得した。今節はプレミアムG1「レディースチャンピオン」を制して夏の女王に輝いた昨年8月以来となる当地凱旋シリーズ。3日目までは納得の仕上がりではなかったが、4日目に気