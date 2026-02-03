モデルで女優の谷まりあ（30）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。大学に合格した恩人を明かした。「受験浪人した有名人SP」に登場。1浪して早大商学部に進学した谷は、浪人時代に「私は文系だったので、国語、英語、世界史で、国語がちょっと足りなかった」ことを振り返った。月曜から土曜、毎日通った塾では、「当時、林（修）先生が流行ってて、“今でしょ”見られるんだった