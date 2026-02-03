近年はAIを搭載したチャットボットやコーディングツールが普及し、さまざまな企業が生産性向上のためにAIの活用を模索しています。そんな中、ソフトウェア開発者でもあるテクノロジー系ライターのマーティン・アルダーソン氏が、「2種類の異なるAIユーザーが出現している」と指摘しました。Two kinds of AI users are emerging. The gap between them is astonishing. - Martin Aldersonhttps://martinalderson.com/posts/two-kind