「ＬＤＨ」所属の６人組グループ「ＬＩＬＬＥＡＧＵＥ」が３日、東京ガーデンシアターで「ＬＩＬＬＥＡＧＵＥＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６“ＷｏｎｄｅｒＩｓｌａｎｄ”」の最終公演を行った。約１年かけ構想し、６人が構成・演出を手掛けた。こだわり満載のセットリストをひっさげ、全国４都市４公演を回った。この日は、テーマ曲「ＷｏｎｄｅｒＩｓｌａｎｄ」で開幕。中村竜大は「今日という一日が最高なものに