「ＬＤＨ」所属の６人組グループ「ＬＩＬＬＥＡＧＵＥ」が３日、東京ガーデンシアターで「ＬＩＬＬＥＡＧＵＥＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６“ＷｏｎｄｅｒＩｓｌａｎｄ”」の最終公演を行った。約１年かけ構想し、６人が構成・演出を手掛けた。こだわり満載のセットリストをひっさげ、全国４都市４公演を回った。脚本を担当したリーダーの岩城星那は昨年映画を１５０本見た経験が生きたようで、「見に来てくれた人の