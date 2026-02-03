2月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピック。2日から県関係の注目選手を紹介していきます。１回目はスキージャンプ、下高井郡野沢温泉村出身の丸山希選手です。初めて挑むオリンピックで金メダル獲得を誓います。いま、オリンピックで金メダルに限りなく近い存在として急成長を遂げるスキージャンプ界の“ニューヒロイン”丸山希選手「長野県の皆さんこんにちは。スキージャンプの丸山希です。いつ