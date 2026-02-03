昨年１２月２３日に７８歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さんの長男・智春さんが３日、都内で行われた日本ゴルフジャーナリスト協会（ＪＧＪＡ）特別賞の表彰式に出席した。徳島県出身の尾崎さんはプロ野球選手からプロゴルファーに転身し、国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）をマーク。歴代最多の賞金王１２回など数々の記録を残したが、昨年１２月２３日にＳ状結腸がんのため死去した。プロゴ