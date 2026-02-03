東京五輪柔道女子52キロ級金メダリストの阿部詩（25＝パーク24）が3日、自身のインスタグラムを更新。小さな鬼の面をつけたショットを投稿した。阿部は「お面ちっさかった」と鬼の面を装着も鼻と口しか隠れていないかわいらしいショットを投稿。「今日は節分ですね」とし「南南東みたいです！」と伝えた。そして「鬼はー外」「福はー内」と掛け声を記した。この投稿にフォロワーからは「カワイイ」「マスク！？」「ちっさwww