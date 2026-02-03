藤原紀香さん（54）、剛力彩芽さん（33）、高島礼子さん（61） がトリプル主演が務める舞台 『メイジ・ザ・キャッツアイ』が、約2年半ぶりに東京・明治座など3都市で再演されることが発表されました。北条司さんの原作漫画『キャッツ♥アイ』を、明治時代に置き換え上演される今回の舞台。主人公となる怪盗キャッツアイの三姉妹を前回に引き続き、来生瞳を藤原さん、来生泪を高島さん、来生愛を剛力さんがそれぞれ演じます。