全国のリーディング上位騎手１４人が腕を競い合う「第２３回佐々木竹見カップジョッキーズグランプリ」が２月３日、川崎競馬場の２レース（９、１１Ｒ）で争われ、ＪＲＡの戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が第１戦のテンダリー（２番人気）で勝利、第２戦のジャスパースパーク（３番人気）で２着となり、総合８８ポイントとして３度目の優勝。優勝賞金２００万円を獲得した。初出場の小牧太騎手（兵庫）で６６ポイントで