１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健太投手（３７）が３日、ブルペン入りし、全球種を解禁した。今キャンプ２度目のブルペン。カーブ、スライダー、チェンジアップ、ツーシームなど３０球を投じた。１日のブルペンでは直球系のみで、変化球を交えたことで調整のステップをさらに前進。「変化球も一通り持ってる球種は全て投げた。いい感覚で投げることができましたし、まだまだ精度はこれから上がっていくとは思うけど