5人組歌い手グループ・すたぽらが1月31日、グループ初のホール公演『StarLight PolaRis One Man Live in パシフィコ横浜 Sirius / Orion』を開催。夢だった“ホール公演ソールドアウト”を達成し、5人体制で最後のステージを終えたメンバーからコメントが届きました。本公演はメンバーであるReluさんの卒業を目前に控えた、“5人で立つ最後のホールライブ”。実際にファンの前でパフォーマンスをするのは、この日が最後ということ